Гарсія продовжує куражитись: тепер заявив, що треба готуватися до війни з Росією
Американський боксер Раян Гарсія вважає, що США потрібно готуватися до війни проти Росії.
Про це він заявив у своєму X (Twitter).
"Росія оголосила нас ворогом. Це не добре. Ми маємо готуватися", — сказав Гарсія.
До цього зірковий боксер писав, що любить росіян і розповідав, що колись зустрічався з росіянином.
Останнім часом Гарсія постійно перебуває в епіцентрі скандалів. Після бою про Девіном Хейні він провалив тест на допінг, а напередодні Раяна арештували за підозрою у вандалізмі.