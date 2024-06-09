Гарсія продовжує куражитись: тепер заявив, що треба готуватися до війни з Росією

Американський боксер Раян Гарсія вважає, що США потрібно готуватися до війни проти Росії.

Про це він заявив у своєму X (Twitter).

"Росія оголосила нас ворогом. Це не добре. Ми маємо готуватися", — сказав Гарсія.

Russia declared us as an enemy



That’s not good



We need to prepare — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) June 8, 2024

До цього зірковий боксер писав, що любить росіян і розповідав, що колись зустрічався з росіянином.

Останнім часом Гарсія постійно перебуває в епіцентрі скандалів. Після бою про Девіном Хейні він провалив тест на допінг, а напередодні Раяна арештували за підозрою у вандалізмі.