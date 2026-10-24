Став би найкасовішим в історії боксу: радник Гарсії – про потенційний бій проти Мейвезера

Радник володаря титулу WBC у напівсередній вазі Раяна Гарсії (26-2, 21 КО) сподівається, що бій його клієнта проти Флойда Мейвезера-молодшого (50-0, 27 КО) відбудеться вже найближчим часом.

Його цитує авторитетний журналіст The Ring Майк Коппінджер.

"Бій між Раяном і Флойдом став би найкасовішим в історії боксу та побив би всі рекорди за кількістю переглядів. Крапка. Щойно Флойд звільниться від інших зобов'язань, ми обов'язково попрацюємо над організацією цього бою. Сподіваємося, що він відбудеться вже незабаром. Це має бути виключно повноцінний офіційний бій, а не виставковий поєдинок, у якому на кону стоятиме рекорд Мейвезера 50-0", – сказав Гвадалупе Валенсія.

Раніше Гарсія повідомив, що досяг згоди щодо протистояння проти непереможеного американця. Про потенційний двобій вже висловився промоутер Едді Гірн.

Флойд востаннє виходив на ринг у серпні 2017-го, коли здолав Конора Макгрегора технічним нокаутом у 10-му раунді. Натомість Гарсія 12 вересня 2026 року здолав Конора Бенна технічним нокаутом у 2-му раунді.

Раніше Раян пропонував Менні Пак'яо провести двобій в андеркарді поєдинку Тайсона Ф'юрі проти Ентоні Джошуа (11 грудня 2026 року).