Гарсія узгодив бій проти непереможеного Мейвезера

Чемпіон WBC у напівсередній вазі Раян Гарсія (26-2, 21 КО) заявив, що досяг згоди щодо протистояння проти Флойда Мейвезера-молодшого (50-0, 27 KO).

Про це він повідомив у соцмережі Х.

"Повірте, спочатку я думав, що це повна фігня. Але це правда, Флойд і я узгодили бій. У 147 фунтах за титул чемпіона світу WBC у напівсередній вазі. 50-0 проти чинного чемпіона", – написав Гарсія.

Флойд востаннє виходив на ринг у серпні 2017-го, коли здолав Конора Макгрегора технічним нокаутом у 10-му раунді. Натомість Гарсія 12 вересня 2026 року здолав Конора Бенна технічним нокаутом у 2-му раунді.

Раніше Раян пропонував Менні Пак'яо провести двобій в андеркарді поєдинку Тайсона Ф'юрі проти Ентоні Джошуа (11 грудня 2026 року).

Напередодні Мейвезер назвав нову дату бою проти Майка Тайсона. Виставковий поєдинок запланований на грудень 2026-го. Американський тренер Тедді Атлас розкритикував двобій Мейвезера-молодшого проти Тайсона, назвавши це зустріччю заради грошей.