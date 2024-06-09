Зірковий боксер зізнався в любові до росіян
Американський боксер Раян Гарсія (25-1, 20 КО) обожнює представників країни-терористи.
Про це він заявив у своєму X (Twitter).
"Я люблю росіян, не хейтіть мене. Одного разу я давно зустрічався з росіянином. Я завжди добре ставився до росіян, і вони хороші боксери. Росія починається на "Р", моє ім’я починається на "Р", впевнений, що ні", — написав Гарсія.
Останнім часом Раян постійно перебуває в епіцентрі скандалів. Після бою про Девіном Хейні він провалив тест на допінг, а нещодавно Гарсію арештували за підозрою у вандалізмі.