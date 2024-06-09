Гарсію арештували за підозрою у вандалізмі
Американський боксер Раян Гарсія (25-1, 20 KO) був заарештований за підозрою у вандалімі.
Про це повідомляє Майкл Бенсон.
Зазначається, що це сталося в суботу в готелі "Waldorf Astoria" в Беверлі-Хіллз. Раян нібито завдав збитків на суму понад 15 тисяч доларів.
За словами адвоката Гарсії, поліція доставила його до місцевої лікарні для обстеження та лікування.
Нагадаємо, нещодавно Раян переміг Девіна Хейні у яскравому поєдинку з трьома нокдаунами. Втім, пояс не перейшов Гарсії, оскільки перед боєм він не вклався в ліміт ваги, а згодом у нього виявили заборонені речовини, що підтвердила і друга проба.
Девін вже звернувся до Атлетичної комісії штату Нью-Йорк з проханням дискваліфікувати Гарсію.