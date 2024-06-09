Гарсію арештували за підозрою у вандалізмі

Американський боксер Раян Гарсія (25-1, 20 KO) був заарештований за підозрою у вандалімі.

Про це повідомляє Майкл Бенсон.

Зазначається, що це сталося в суботу в готелі "Waldorf Astoria" в Беверлі-Хіллз. Раян нібито завдав збитків на суму понад 15 тисяч доларів.

За словами адвоката Гарсії, поліція доставила його до місцевої лікарні для обстеження та лікування.

Ryan Garcia was arrested on suspicion of felony vandalism on Saturday at the Waldorf Astoria hotel in Beverly Hills after allegedly causing over $15,000 of damages. Garcia’s attorney said police took him to a local hospital for evaluation and treatment. He’s since been released. — Michael Benson (@MichaelBensonn) June 9, 2024

Нагадаємо, нещодавно Раян переміг Девіна Хейні у яскравому поєдинку з трьома нокдаунами. Втім, пояс не перейшов Гарсії, оскільки перед боєм він не вклався в ліміт ваги, а згодом у нього виявили заборонені речовини, що підтвердила і друга проба.

Девін вже звернувся до Атлетичної комісії штату Нью-Йорк з проханням дискваліфікувати Гарсію.