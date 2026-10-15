Бій Гарсія – Лопес може відбутися у першому кварталі 2027 року

Команди боксерів Раяна Гарсії (26-2, 21 КО) та Теофімо Лопеса (23-2, 13 КО) просунулись у переговорах щодо їх потенційного очного протистояння.

Про це розповів інсайдер The Ring Майк Коппінджер.

Сам поєдинок планується у першому кварталі 2027 року. Бій відбудеться, незалежно від того, чи буде Лопес чемпіоном WBA у напівсередній вазі.

Напередодні WBA зобов'язала Теофімо провести захист титулу проти регулярного чемпіона Джека Кеттеролла. Боксери мають час до 22 жовтня для досягнення домовленості щодо поєдинку. У випадку, якщо сторони не домовляться – будуть призначені промоутерські торги.

Зазначимо, що Лопес перейшов до напівсереднього дивізіону влітку й одразу став чемпіоном, здолавши Роландо Ромеро (17-3, 13 KO). До того в лютому він програв одностайним рішенням Шакуру Стівенсону (25-0, 11 КО) у першій напівсередній вазі.

Раян у своєму останньому бою 12 вересня здолав Конора Бенна технічним нокаутом у 2-му раунді. Американець здобув пояс WBC на початку 2026 року. Тоді він одностайним рішенням суддів здолав Маріо Барріоса (29-3-2, 18 КО).