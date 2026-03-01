Гарсія закликав Хейні розпочати переговори про реванш

Чемпіон WBC у напівсередній вазі Раян Гарсія (25-2, 20 КО) закликав володаря титулу WBO Девіна Хейні (33-0, 15 КО) прийняти пропозицію про реванш.

Про це він розповів у соцмережі "Х".

"Хейні, якщо настав час покінчити з тобою – значить, настав. Я тебе стру. Я чув, як ти вимовляв моє ім'я. Якщо ти цього хочеш – починаймо переговори. Запам'ятай мої слова: після цього ти більше ніколи не битимешся, тож добре це усвідом і прийми ще до того, як скажеш "так", – написав Гарсія.

У квітні 2024 року Раян переміг Девіна Хейні, проте згодом результат цієї зустрічі був анульований через те, що перший завалив допінг-тест. Пізніше його на рік відсторонили від боксерської діяльності.

Напередодні Гарсія здобув чемпіонський пояс у ніч проти 22 лютого, перемігши одностайним рішенням суддів Маріо Барріоса. Напередодні стало відомо, що він уникнув серйозної травми та зможе наступний поєдинок провести у липні.

Хейні у листопаді перебоксував Браяна Нормана.