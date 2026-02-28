Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Підозри на перелом не підтвердились: Гарсія наступний бій може провести у липні

Олександр Булава — 28 лютого 2026, 16:55
Підозри на перелом не підтвердились: Гарсія наступний бій може провести у липні
Раян Гарсія
Getty Images

Чемпіон WBC у напівсередній вазі Раян Гарсія (25-2, 20 КО) зміг уникнути серйозної травми у поєдинку проти Маріо Барріоса (29-3-2, 18 КО).

Про це повідомив інсайдер Майк Коппінджер.

Радник американського боксера Гвадалупе Валенсія розповів, що підозра на перелом руки не підтвердилась. Після титульного бою у Раяна сильно опухла рука, і подальше обстеження виявило лише легке розтягнення зв'язок.

Очікується, що він зможе провести свій наступний бій у липні.

Нагадаємо, Гарсія здобув чемпіонський пояс у ніч проти 22 лютого, перемігши одностайним рішенням суддів Маріо Барріоса. Після поєдинку він заявив, що хоче битися з Шакуром Стівенсоном, який напередодні піднявся у трійку найкращих у рейтингу P4P.

Раян Гарсія

Раян Гарсія

Тепер ти говориш моєю мовою: Шакур відреагував на виклик Гарсії щодо очної битви
Чи проводила VADA допінг-тест: Шакур засумнівався у перемозі Гарсії над Барріосом
Я чекав на цей реванш з аматорських часів: Гарсія – про бій з Шакуром
Кроуфорд зробив прогноз на бій Стівенсона проти Гарсії
Тріумфував зі травмованою рукою: Гарсія оцінив перемогу над Барріосом

Останні новини