Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Бокс

Визначилась дата потенційного бою між Гарсією та Теофімо

Олександр Булава — 20 вересня 2026, 10:38
Визначилась дата потенційного бою між Гарсією та Теофімо
Раян Гарсія
Х/ RYAN GARCIA

Команди боксерів Раяна Гарсії (26-2, 21 КО) та Теофімо Лопеса (23-2, 13 КО) розпочали переговори щодо організації потенційного очного протистояння.

Про це повідомляє журналіст Кріс Меннікс.

За попередньою інформацією, бій планують провести у лютому 2027 року. Як можливу арену для поєдинку розглядають легендарну "Медісон Сквер Гарден" у Нью-Йорку.

Зазначимо, що Лопес перейшов до напівсереднього дивізіону влітку й одразу став чемпіоном, здолавши Роландо Ромеро (17-3, 13 KO). До того в лютому він програв одностайним рішенням Шакуру Стівенсону (25-0, 11 КО) у першій напівсередній вазі.

Нагадаємо, що Гарсія напередодні переміг Бенна технічним нокаутом у другому раунді. Це був його перший захист титулу.

Американець здобув пояс WBC на початку 2026 року. Тоді він одностайним рішенням суддів здолав Маріо Барріоса (29-3-2, 18 КО).

Теофімо Лопес Раян Гарсія

Раян Гарсія

Хочу набити йому зад: чемпіон світу прагне бою з Кроуфордом, аби помститися за Канело
Гарсія назвав умову реваншу з Джервонтою
Вага тут ні до чого: Маліньяджі пояснив поразку Бенна в бою проти Раяна за пояс WBC
Правда відкрилася: ексчемпіон світу зробив чіткий висновок після титульної битви Гарсії та Бенна
У мене набагато більший арсенал: Гарсія – про перемогу над Бенном

Останні новини