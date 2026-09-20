Визначилась дата потенційного бою між Гарсією та Теофімо

Команди боксерів Раяна Гарсії (26-2, 21 КО) та Теофімо Лопеса (23-2, 13 КО) розпочали переговори щодо організації потенційного очного протистояння.

Про це повідомляє журналіст Кріс Меннікс.

За попередньою інформацією, бій планують провести у лютому 2027 року. Як можливу арену для поєдинку розглядають легендарну "Медісон Сквер Гарден" у Нью-Йорку.

Зазначимо, що Лопес перейшов до напівсереднього дивізіону влітку й одразу став чемпіоном, здолавши Роландо Ромеро (17-3, 13 KO). До того в лютому він програв одностайним рішенням Шакуру Стівенсону (25-0, 11 КО) у першій напівсередній вазі.

Нагадаємо, що Гарсія напередодні переміг Бенна технічним нокаутом у другому раунді. Це був його перший захист титулу.

Американець здобув пояс WBC на початку 2026 року. Тоді він одностайним рішенням суддів здолав Маріо Барріоса (29-3-2, 18 КО).