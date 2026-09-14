У мене набагато більший арсенал: Гарсія – про перемогу над Бенном

Чемпіон WBC у напівсередній вазі Раян Гарсія (26-2, 21 КО) оцінив свою дострокову перемогу над британцем Конором Бенном (25-2, 14 KO).

Його слова передає Bad Left Hook.

"Я просто сподіваюся, що мені вдалося завоювати довіру людей і усвідомлюю, що на початку моєї кар'єри були і злети, і падіння. Гадаю, від мене очікували, що я буду битися з усіма ще з 19-20 років. Через мою активність у соцмережах мені ніколи не давали часу на розвиток. У 21 рік я бився з Люком Кемпбеллом, олімпійським чемпіоном. Той хлопець був зовсім нелегким суперником і, справді, бив дуже сильно. Тож, думаю, тепер, коли все владналося, я дозрів і виріс, тож вони можуть мені довіряти. Гадаю, як чемпіон світу я тепер точно заслуговую на їхню довіру.

Також Раян оцінив швидке завершення бою – технічним нокаутом у другому раунді.

"Це просто показує, що у моєму арсеналі набагато більше прийомів, які я ще не використовував. Ви бачили лише невелику частину. Я застосовував трохи інший стиль у бою проти Девіна Хейні, ще один – проти Кемпбелла. Ось чому люди ніколи не знають, чого очікувати, бо з кожним суперником мені доводиться діяти по-різному. Я не відчув сили Бенна. Ми знали, судячи з того, як спарингували та всього іншого, що не має значення, у якій вазі він вийде на ринг", – сказав Гарсія.

Зазначимо, що в ніч із 12 на 13 вересня Гарсія переміг Бенна технічним нокаутом у другому раунді. Це був перший захист пояса WBC для американця.

Спочатку він відправив британця у нокдаун, після чого пішов добивати. Рефері зупинив бій, коли Конор опинився біля канатів і вже не відповідав на удари.