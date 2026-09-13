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Гарсія ефектно захистив чемпіонський титул WBC, перемігши Бенна технічним нокаутом

Денис Іваненко — 13 вересня 2026, 07:33
Гарсія ефектно захистив чемпіонський титул WBC, перемігши Бенна технічним нокаутом
Раян Гарсія та Конор Бенн
Getty Images

У ніч із 12 на 13 вересня у Лас-Вегасі відбувся поєдинок між Раяном Гарсією (26-2, 21 КО) та Конором Бенном (25-2, 14 KO) за титул WBC у напівсередній вазі.

Американець вважався фаворитом і цей статус підтвердив на ринзі. Він здолав свого суперника технічним нокаутом вже у другому раунді.

Бенн зі старту намагався діяти першим номером, проте Гарсія вдало контратакував. Раян демонстрував високу швидкість ніг, рухаючись із боку в бік, змушуючи британця промахуватися під час розмашистих ударів.

Претендент у другій 3-хвилинці знову спробував атакувати голову та корпус чемпіона, але втратив баланс під час одного з епізодів, після чого пропустив правий хук та опинився у важкому нокдауні. Конор зміг підвестися та підняв рукавиці до закінчення відліку рефері, але виглядав погано.

Гарсія одразу кинувся на добивання, затиснув опонента біля канатів і почав серійно влучати потужними ударами. Оскільки Бенн припинив відповідати на випади, рефері Мелік Тейлор зупинив бій.

Зазначимо, що для американця це був перший захист титулу. Він здобув пояс WBC у лютому, коли одностайним рішенням суддів здолав Маріо Барріоса (29-3-2, 18 КО).

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