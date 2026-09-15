Вага тут ні до чого: Маліньяджі пояснив поразку Бенна в бою проти Раяна за пояс WBC

Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Пол Маліньяджі (36-8, 7 KO) поділився думками щодо титульної битви Раяна Гарсії (26-2, 21 КО) і Конора Бенна (25-2, 14 KO) за пояс WBC в напівсередній вазі.

Його слова передає ProBox TV.

Фахівець розповів, чи вага вплинула на британця, який після контрольного зважування перед боєм набрав 14 кілограмів. Він вважає, що насамперед причина поразки Бенна була в різних рівнях боксерів.

"Чесно кажучи, не думаю, що Раяну так вже легко дається вкладання в ліміт ваги. Але вага тут ні до чого. Ти робиш те, що мусиш. Раян усе одно нокаутував би його. За мірками світового рівня Конор Бенн – жахливий, просто жахливий боксер", – сказав Маліньяджі.

Зазначимо, що Гарсія переміг Бенна технічним нокаутом у другому раунді. Це був перший захист пояса WBC для американця, який він здобув наприкінці лютого.

Спочатку він відправив британця у нокдаун, після чого пішов добивати. Рефері зупинив бій, коли Конор опинився біля канатів і вже не відповідав на удари.