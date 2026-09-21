Регулярний чемпіон оцінив шанси провести бій з Лопесом: Він хоче битися чи звільнити титул?

Регулярний чемпіон WBA у напівсередній вазі Джек Кеттеролл (32-2, 14 KO) звернувся до Теофімо Лопеса (23-2, 13 КО), запропонувавши йому провести обов'язковий захист поясу WBA.

Його цитує Bad Left Hook.

Він вважає, що американець погодиться вийти проти нього в один ринг, попри інтерес Теофімо до Раяна Гарсії та Девіна Хейні.

"Я розумію, що Тео хоче битися з Раяном Гарсією, хоче битися з Девіном Хейні – це нормально. Але саме Тео виступав за те, щоб "зробити бокс знову великим". Тож дотримуймося цих обов'язкових захистів, граймо за правилами, давайте тепер не будемо їх обходити. Я є обов'язковим претендентом на його титул – ось у якій ситуації ми зараз перебуваємо. Я спілкувався зі своїм менеджером, спілкувався з Matchroom, вони контактують із WBA. Я вважаю, що незабаром його буде призначено, і тоді питання до Тео: він хоче битися чи звільнити титул? Побачимо… Думаю, він погодиться на бій", – сказав Каттеролл.

У ніч проти 23 серпня Лопес за рішенням більшості суддів переміг земляка Роландо Ромеро та завоював титул чемпіона WBA Super у напівсередній вазі. До того, у лютому він програв одноголосним рішенням Шакуру Стівенсону у першій напівсередній вазі.

Теофімо вже отримав виклик на бій від Гарсії, який пообіцяв його перемогти. Журналіст Кріс Меннікс вже навіть назвав потенційну дату битви. За його інформацією, зустріч може відбутися у лютому 2027 року на "Медісон Сквер Гарден" у Нью-Йорку.

Натомість Каттеролл у травні 2026-го здолав за одноголосним рішенням суддів Шахрама Гіясова. Це був двобій в андеркарді поєдинку Олександра Усика проти Ріко Верховена.