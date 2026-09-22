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WBA зобов'язала Теофімо провести захист титулу у бою з Кеттероллом

Олександр Булава — 22 вересня 2026, 20:39
WBA зобов'язала Теофімо провести захист титулу у бою з Кеттероллом
Теофімо Лопес
Getty Images

Світова боксерська асоціація (WBA) зобов'язала чемпіона організації Теофімо Лопеса (23-2, 13 КО) провести захисти титулу проти регулярного чемпіона Джека Кеттеролла (32-2, 14 KO).

Про це йдеться в заяві організації.

Згідно з рішенням WBA, боксери мають час до 22 жовтня для досягнення домовленості щодо поєдинку. У випадку, якщо сторони не домовляться – будуть призначені промоутерські торги.

У ніч проти 23 серпня Лопес за рішенням більшості суддів переміг земляка Роландо Ромеро та завоював титул чемпіона WBA Super у напівсередній вазі. До того, у лютому він програв одноголосним рішенням Шакуру Стівенсону у першій напівсередній вазі.

Натомість Кеттеролл у травні 2026-го здолав за одноголосним рішенням суддів Шахрама Гіясова. Це був двобій в андеркарді поєдинку Олександра Усика проти Ріко Верховена.

Теофімо Лопес Джек Кеттеролл

Теофімо Лопес

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