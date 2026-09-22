WBA зобов'язала Теофімо провести захист титулу у бою з Кеттероллом

Світова боксерська асоціація (WBA) зобов'язала чемпіона організації Теофімо Лопеса (23-2, 13 КО) провести захисти титулу проти регулярного чемпіона Джека Кеттеролла (32-2, 14 KO).

Про це йдеться в заяві організації.

Згідно з рішенням WBA, боксери мають час до 22 жовтня для досягнення домовленості щодо поєдинку. У випадку, якщо сторони не домовляться – будуть призначені промоутерські торги.

У ніч проти 23 серпня Лопес за рішенням більшості суддів переміг земляка Роландо Ромеро та завоював титул чемпіона WBA Super у напівсередній вазі. До того, у лютому він програв одноголосним рішенням Шакуру Стівенсону у першій напівсередній вазі.

Натомість Кеттеролл у травні 2026-го здолав за одноголосним рішенням суддів Шахрама Гіясова. Це був двобій в андеркарді поєдинку Олександра Усика проти Ріко Верховена.