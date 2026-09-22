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Гарсія спростував переговори з Теофімо щодо бою у Нью-Йорку

Олександр Булава — 22 вересня 2026, 17:40
Гарсія спростував переговори з Теофімо щодо бою у Нью-Йорку
Раян Гарсія
Х/ RYAN GARCIA

Чемпіон WBC у напівсередній вазі Раян Гарсія (26-2, 21 КО) заперечив інформацію про переговори щодо поєдинку з володарем титулу WBA Теофімо Лопесом (23-2, 13 КО).

Про це він розповів у соцмережі "Х".

Гарсія заявив, що не планує виступати в Нью-Йорку, хоча й не виключив такої можливості.

"Це неправда – принаймні з мого боку жодних обговорень щодо цього не було. Хіба що я про них не знаю, але я не планую битися в Нью-Йорку, хоча й не відкидаю таку можливість повністю", – написав Гарсія.

Раніше журналіст Кріс Меннікс повідомляв, що бій може відбутися у лютому 2027 року на арені Madison Square Garden у Нью-Йорку.

Напередодні Гарсія переміг Конора Бенна технічним нокаутом у другому раунді. Це був перший захист пояса WBC для американця, який він здобув наприкінці лютого.

Теофімо у ніч проти 23 серпня за рішенням більшості суддів переміг земляка Роландо Ромеро та завоював титул чемпіона WBA Super у напівсередній вазі. До того, у лютому він програв одноголосним рішенням Шакуру Стівенсону у першій напівсередній вазі.

Теофімо Лопес Раян Гарсія

Теофімо Лопес

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