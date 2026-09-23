Кеттеролл закликав Теофімо провести бій в андеркарді Ф’юрі – Джошуа

Регулярний чемпіон WBA у напівсередній вазі Джек Кеттеролл (32-2, 14 КО) виступив із пропозицією організувати поєдинок з володарем поясу WBA Теофімо Лопесом (23-2, 13 КО) в андеркарді мегафайту Тайсон Ф'юрі – Ентоні Джошуа.

Його слова передає BoxingScene.

Очікується, що бій "Циганського короля" з ЕйДжеєм відбудеться 11 грудня в Кардіффі.

"Було б цілком логічно провести бій у рамках турніру "Ф'юрі проти Джошуа". Для мене було б чудово виступити на цьому турнірі, але це можливо лише за умови, що Тео захоче приїхати сюди. Цей бій міг би стати окремим турніром у США, я також готовий розглянути й такий варіант", – сказав Кеттеролл.

Нагадаємо, напередодні WBА зобов'язала чемпіона організації Теофімо Лопеса провести захист титулу проти регулярного чемпіона Джека Кеттеролла. Боксери мають час до 22 жовтня для досягнення домовленості щодо поєдинку. У випадку, якщо сторони не домовляться – будуть призначені промоутерські торги.

Кеттеролл востаннє виходив на ринг у травні, коли здолав Шахрама Гіясова. Це був двобій в андеркарді поєдинку Олександра Усика проти Ріко Верховена.

Теофімо у серпні переміг земляка Роландо Ромеро та завоював титул чемпіона WBA Super у напівсередній вазі. До того, у лютому він програв одноголосним рішенням Шакуру Стівенсону у першій напівсередній вазі.