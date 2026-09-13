Можу надерти тобі дупу просто зараз: Гарсія зухвало кинув виклик чемпіону світу

Раян Гарсія (26-2, 21 КО) після захисту чемпіонського титулу WBC у напівсередній вазі розповів, з ким хоче розділити ринг у наступному поєдинку.

Його слова передає Zuffa Boxing.

Перемігши Конора Бенна (25-2, 14 KO), американець кинув виклик володарю пояса WBA Теофімо Лопеcу (23-2, 13 КО).

"Теофімо, тягни свою дупу сюди. Ти де? Теофімо, ти де? Якщо він хоче влаштувати безлад – можемо влаштувати. Мені взагалі байдуже. Я можу надерти тобі дупу просто зараз", – заявив Гарсія.

Зазначимо, що Лопес перейшов до напівсереднього дивізіону влітку й одразу став чемпіоном, здолавши Роландо Ромеро (17-3, 13 KO). До того в лютому він програв одностайним рішенням Шакуру Стівенсону (25-0, 11 КО) у першій напівсередній вазі.

Нагадаємо, що Гарсія переміг Бенна технічним нокаутом у другому раунді. Це був його перший захист титулу.

Американець здобув пояс WBC на початку 2026 року. Тоді він одностайним рішенням суддів здолав Маріо Барріоса (29-3-2, 18 КО).