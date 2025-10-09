Українська правда
Гарсія готовий кинути виклик 46-річному Пак'яо

Володимир Максименко — 9 жовтня 2025, 07:48
Гарсія готовий кинути виклик 46-річному Пак'яо
Гарсія та Ромеро
Getty Images

Зірковий мексиканський боксер Раян Гарсія готовий кинути виклик легендарному Менні Пак'яо на шляху до здобуття поясу WBC.

Заяви спортсмена наводить Talksport.

За словами Гарсії, він хоче зустрітись із Маріо Барріосом та відібрати його пояс WBC. Але водночас Раян розуміє, що спочатку має відбутись реванш Маріо проти Менні Пак'яо.

"Якщо Менні його переможе – я готовий. Я можу з ним розібратись і забрати взагалі усі гроші", – резюмував Гарсія.

Нагадаємо, у травні Раян повернувся на ринг після річної перерви. За підсумками 12 раундів він одноголосним рішенням суддів програв бій Роландо Ромеро.

Щодо Пак'яо, то 20 липня його бій проти Барріоса завершився внічию за рішенням суддів.

Очікується, що наступним суперником Менні стане чемпіон WBA напівсередньої ваги Роландо Ромеро (17-2, 13 КО).

Раян Гарсія

