Ромеро із нокдауном здолав Гарсію у битві за пояс WBA
Роландо Ромеро
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У Нью-Йорку на Times Square відбувся поєдинок між американськими боксерами Роландо Ромеро та Раяном Гарсією, який завершився перемогою андердога одноголосним рішенням суддів.
Вже у другому раунді Гарсія побував у нокдауні після того, як пропустив два підряд хуки. Попри цю неприємність, боксер намагався переломити хід подій, але його удари були доволі прогнозованими.
На екваторі поєдинку Гарсія дещо втомився фізично, а перевага Ромеро ставала все більш явною.
У підсумку, 29-річний спортсмен впевнено довів бій до перемоги та забрав титул WBA у напівсередній вазі.
Рішення суддів: 115-112, 115-112 та 118-109.
Напередодні стало відомо, що атлетична комісія Нью-Йорку зняла дискваліфікацію з Гарсії.