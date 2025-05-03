Ромеро із нокдауном здолав Гарсію у битві за пояс WBA

У Нью-Йорку на Times Square відбувся поєдинок між американськими боксерами Роландо Ромеро та Раяном Гарсією, який завершився перемогою андердога одноголосним рішенням суддів.

Вже у другому раунді Гарсія побував у нокдауні після того, як пропустив два підряд хуки. Попри цю неприємність, боксер намагався переломити хід подій, але його удари були доволі прогнозованими.

The biggest shot of the night 👀



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На екваторі поєдинку Гарсія дещо втомився фізично, а перевага Ромеро ставала все більш явною.

У підсумку, 29-річний спортсмен впевнено довів бій до перемоги та забрав титул WBA у напівсередній вазі.

Rolly Romero made a STATEMENT in Times Square 🔥🗽 pic.twitter.com/9Ri7x5nhsj — Ring Magazine (@ringmagazine) May 3, 2025

Рішення суддів: 115-112, 115-112 та 118-109.

Напередодні стало відомо, що атлетична комісія Нью-Йорку зняла дискваліфікацію з Гарсії.