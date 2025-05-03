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Ромеро із нокдауном здолав Гарсію у битві за пояс WBA

Володимир Максименко — 3 травня 2025, 07:18
Ромеро із нокдауном здолав Гарсію у битві за пояс WBA
Роландо Ромеро
Getty images

У Нью-Йорку на Times Square відбувся поєдинок між американськими боксерами Роландо Ромеро та Раяном Гарсією, який завершився перемогою андердога одноголосним рішенням суддів.

Вже у другому раунді Гарсія побував у нокдауні після того, як пропустив два підряд хуки. Попри цю неприємність, боксер намагався переломити хід подій, але його удари були доволі прогнозованими.

На екваторі поєдинку Гарсія дещо втомився фізично, а перевага Ромеро ставала все більш явною.

У підсумку, 29-річний спортсмен впевнено довів бій до перемоги та забрав титул WBA у напівсередній вазі.

Рішення суддів: 115-112, 115-112 та 118-109.

Напередодні стало відомо, що атлетична комісія Нью-Йорку зняла дискваліфікацію з Гарсії.

WBA Бокс Роландо Ромеро Раян Гарсія

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