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Арум: Бій Ф'юрі та Джошуа має відбутися

Микола Дендак — 25 травня, 13:02
Арум: Бій Ф'юрі та Джошуа має відбутися

Промоутер колишнього володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) Боб Арум розповів, що бій проти Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) має відбутися до середини 2025 року.

Його слова передає talkSPORT.

"Наступного року, неважливо, виграє Тайсон, чи програє у бою-реванші проти Усика, що б не сталося, бій проти Джошуа має відбутися, тому що про нього так багато говорять у Великобританії.
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Я буду дуже, дуже здивований, якщо цей бій не відбудеться на Вемблі до середини 2025 року", — сказав Арум.

Нагадаємо, напередодні Олександр Усик переміг Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні.

Нещодавно Арум повідомив, що британець активував пункт про реванш з українцем.

Ентоні Джошуа Тайсон Ф'юрі Боб Арум

Боб Арум

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