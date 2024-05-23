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Гірн не вірить у бій Джошуа проти Усика чи Ф'юрі

Олександр Булава — 23 травня, 19:03
Гірн не вірить у бій Джошуа проти Усика чи Ф'юрі

Промоутер Едді Гірн не вірить, що його підопічний Ентоні Джошуа зможе провести бій проти абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика або ексчемпіона Тайсона Ф’юрі.

Про це функціонер розповів у коментарі Boxing News

"Реванш буде дуже великим. Як Ф’юрі проти Ей Джея, але якби я був Тайсоном Ф’юрі, я хотів би провести реванш, хотів би ще раз спробувати побитись проти Усика.

Я не впевнений, чи зможе він його перемогти. Але він був дуже конкурентоспроможним у бою, то чому б і ні? Це була дивовижна подія в Ер-Ріяді, і я думаю, що реванш був би величезним.

Джошуа? Він може втрутитися і битися з ким завгодно, але, очевидно, якщо реванш відбудеться, то дуже ймовірно, що Ей Джей битиметься з переможцем бою Філіп Хргович — Даніель Дюбуа. Але побачимо, що станеться, все можливо", — сказав Гірн.

Нагадаємо, що Усик переміг Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні. Тайсон завдав більшу кількість ударів, але точнішим був Олександр.

Раніше Френк Воррен розповів, що Тайсон вимагає провести реванш проти Усика.

Едді Гірн Ентоні Джошуа Олександр Усик Тайсон Ф'юрі

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