Гірн: Джошуа готовий дати бій Джейку Полу

Промоутер Едді Гірн відреагував на бажання блогера Джейка Пола (11-1, 7 КО) провести бій проти колишнього чемпіона в надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО).

Цитує промоутера Ring Magazine.

"Такий бій варто було б організувати хоча б заради приколу. Єдине, що мене розчарувало, – це його фраза про те, що він хоче битися з Джошуа у 2026 році. Це приблизно те саме, якби я пообіцяв виступити на змаганнях із серфінгу на Олімпіаді-2028.

Джошуа готовий битися з ким завгодно. Якщо Джейк хоче зійтися в рингу з Ентоні, то йому знадобиться страхування. Якщо ти дійсно цього хочеш, то проведи бій цьогоріч.

Але мені це подобається. Подобається, що він викликав на бій Канело, а тепер і Джошуа. Якщо вони всі в цій грі, то чому б і ні? Я так і сказав Ентоні: "Чувак, мене ж будуть питати про твою реакцію. Що мені відповідати?". А він каже: "Скажи всім, що я готовий битися з будь-ким і будь-коли. Без проблем", – заявив Гірн.