Гірн: Джошуа готовий дати бій Джейку Полу
Промоутер Едді Гірн відреагував на бажання блогера Джейка Пола (11-1, 7 КО) провести бій проти колишнього чемпіона в надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО).
Цитує промоутера Ring Magazine.
"Такий бій варто було б організувати хоча б заради приколу. Єдине, що мене розчарувало, – це його фраза про те, що він хоче битися з Джошуа у 2026 році. Це приблизно те саме, якби я пообіцяв виступити на змаганнях із серфінгу на Олімпіаді-2028.
Джошуа готовий битися з ким завгодно. Якщо Джейк хоче зійтися в рингу з Ентоні, то йому знадобиться страхування. Якщо ти дійсно цього хочеш, то проведи бій цьогоріч.
Але мені це подобається. Подобається, що він викликав на бій Канело, а тепер і Джошуа. Якщо вони всі в цій грі, то чому б і ні? Я так і сказав Ентоні: "Чувак, мене ж будуть питати про твою реакцію. Що мені відповідати?". А він каже: "Скажи всім, що я готовий битися з будь-ким і будь-коли. Без проблем", – заявив Гірн.
Після своєї другої поразки від Олександра Усика в серпні 2022 року Джошуа одержав чотири перемоги поспіль. Однак у вересні минулого року несподівано поступився Даніелю Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут.
Пол своєму останньому поєдинку здолав легендарного Майка Тайсона.
Нагадаємо, провести бій проти британця готовий і тимчасовий чемпіон світу в надважкій вазі за версією WBC німець Агіт Кабаєл (26-0, 18 КО).