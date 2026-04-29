Джошуа не повинен виходити проти вишибали: Лу Ді Белла – про наступний бій британця

Сергій Шаховець — 29 квітня 2026, 14:19
Джошуа не повинен виходити проти вишибали: Лу Ді Белла – про наступний бій британця
Ентоні Джошуа
instagram.com/anthonyjoshua/

Американський промоутер Лу Ді Белла розкритикував наступний поєдинок ексчемпіона світу Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) проти албанця Крістіана Пренги (20-1, 20 КО).

Слова менеджера цитує Аріель Хельвані.

Ді Белла порівняв суперника Джошуа з клубним сек'юріті. На думку промоутера, Пренга не заслуговує навіть бути спаринг-партнером Ей Джея.

"Джошуа точно не повинен виходити в ринг проти вишибали, а саме таким і є Крістіан Пренга. Я дуже добре його знаю.

Це дуже міцний фізично, просто по-тваринному сильний чувак. Типовий вишибала, буквально такий собі клубний сек'юріті. Якщо ти не готовий, то точно не хотів би пропустити від нього чисте влучання.

Але чи має він бути хоча б десь поруч із Ентоні? Йому не місце навіть у тому самому залі, не те що в тому самому штаті чи країні. Не місце навіть у спарингу. Люди навколо Ентоні навіть не взяли б його в спаринг-партнери, бо він не дасть тобі необхідного об'єму роботи", – сказав Ді Белла.

Промоутер повідомив, що албанець за один бій з Джошуа заробить в рази більше, ніж за всю попередню кар'єру.

Нагадаємо, що бій Джошуа – Пренга відбудеться 25 липня в саудівському Ер-Ріяді. У своєму останньому поєдинку британець нокаутував блогера-боксера Джека Пола у шостому раунді.

Бій проти Пренги стане для Джошуа проміжним перед битвою з Тайсоном Ф'юрі (35-2-1, 24 КО). Зірки гевівейти вже підписали контракт на проведення поєдинку.

