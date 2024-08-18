Ді Белла: Команда Дерев'янченка винна у його побитті

Американський промоутер Лу Ді Белла вважає, що команда Сергія Дерев'янченка (15-6, 10 КО) винна у його побитті в поєдинку з чемпіоном WBC Continental Americas та WBA International у другій середній вазі Крістіаном Мбіллі (28-0, 23 KO).

Про це він написав у соцмережі X.

"Кут Деревʼянченка дозволив йому отримати це жорстоке побиття без жодної причини — це ганьба. Вибачте… Мені начхати. Цьому нема жодного виправдання", — написав фахівець.

His corner letting Derevyanchenko take that brutal beating, for NO good reason, is disgraceful. Sorry ... idgaf. No excuse. #boxing #MbilliDerevyanchenko — Lou DiBella🥊 (@loudibella) August 18, 2024

Зазначимо, що у четвертому раунді через травму ліктя в Дерев’янченка перестала функціонувати ліва рука. Попри серйозне пошкодження, 38-річний українець продовжив бій і протримався всю дистанцію, а ближче до кінця навіть похитнув Крістіана.

Всі три судді віддали перемогу Мбіллі — 100:90, 99:91, 98:92. Після поєдинку француз назвав українця справжнім воїном та гладіатором.