Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Промоутер Камбососа: Усі будуть здивовані

Владислав Уткін — 9 травня, 22:06
Промоутер Камбососа: Усі будуть здивовані

Промоутер абсолютного чемпіона світу Джорджа Камбососа (21-2, 10 КО) Лу Дібелла оцінив стан колумбійця перед боєм з ексчемпіоном світу в трьох дивізіонах Василем Ломаченко (17-3, 11 КО).

Слова промоутера цитує Boxing Scene.

«Я вважаю, що Джордж перебуває в сенсаційній формі, найкращій формі, яку я бачив за останні роки. Лома — великий боксер, але запам’ятайте мої слова, я думаю, люди будуть здивовані тим, який хороший бій це буде.


Очікую чудового виступу від Джорджа. Лома — великий пагорб, на який потрібно піднятися, але Джордж готовий битися з найкращими, і він викладається на 110 відсотків. Думаю, що він давно не був настільки готовий до конкретного бою.


Джордж націлюється на перемогу. Він переконаний, що покаже чудовий виступ. Він справжній боєць. У нього менталітет чемпіона: «Я б’юся з будь-ким». І це показало його резюме. Так, він двічі програв Гейні, але якщо подивитися, з ким Джордж виходив на ринг, то він справжній чемпіон", — сказав Дібелла.

Нагадаємо, чемпіонський поєдинок відбудеться в австралійському Перті вранці 12 травня. Орієнтовний початок — о 8:00 за київським часом.

Напередодні боксери провели дуель поглядів, яка тривала понад 3 хвилини.

Джордж Камбосос Василь Ломаченко Лу Ді Белла

Джордж Камбосос

Ломаченко — Камбосос: ОНЛАЙН (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Ексчемпіон світу назвав фаворита бою Ломаченко — Камбосос
Ломаченко і Камбосос провели відкрите тренування
Ломаченко — Камбосос: тріумфальне повернення українця чи присмерк кар'єри?
Бій Ломаченко — Камбосос безплатно транслюватимуть в Україні

Останні новини