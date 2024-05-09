Промоутер Камбососа: Усі будуть здивовані

Промоутер абсолютного чемпіона світу Джорджа Камбососа (21-2, 10 КО) Лу Дібелла оцінив стан колумбійця перед боєм з ексчемпіоном світу в трьох дивізіонах Василем Ломаченко (17-3, 11 КО).

Слова промоутера цитує Boxing Scene.

«Я вважаю, що Джордж перебуває в сенсаційній формі, найкращій формі, яку я бачив за останні роки. Лома — великий боксер, але запам’ятайте мої слова, я думаю, люди будуть здивовані тим, який хороший бій це буде.



Очікую чудового виступу від Джорджа. Лома — великий пагорб, на який потрібно піднятися, але Джордж готовий битися з найкращими, і він викладається на 110 відсотків. Думаю, що він давно не був настільки готовий до конкретного бою.



Джордж націлюється на перемогу. Він переконаний, що покаже чудовий виступ. Він справжній боєць. У нього менталітет чемпіона: «Я б’юся з будь-ким». І це показало його резюме. Так, він двічі програв Гейні, але якщо подивитися, з ким Джордж виходив на ринг, то він справжній чемпіон", — сказав Дібелла.