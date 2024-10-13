Американський промоутер відреагував на результат бою Бетербієв – Бівол

Відомий американський промоутер Лу Дібелла вважає, що Дмитро Бівол (23-1, 12 КО) виграв бій проти Артура Бетербієва (21-0, 20 КО).

Про це він написав у себе у соцмережі "Х" (Twitter).

"Жахливий рахунок. Бівол переміг, але технічний, дуже емоційний характер бою сприяв тому, що в ньому трапилася чортівня", – вважає Дібелла.

Нагадаємо, непереможні боксери зійшлися у поєдинку за за беззаперечний титул чемпіона світу в напівважкій вазі (до 79,4 кг) за версіями The Ring, WBC, IBF і WBO.

Бій відбувся на "Kingdom Arena" у столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяд та завершився роздільним рішенням суддів 115:113, 116:112, 114:114. Зазначимо, що Бетербієв уперше в кар'єрі пройшов усю дистанцію поєдинку, яка складалася з 12 раундів.