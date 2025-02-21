Він готовий битися з будь-ким: промоутер – про наступного суперника Богачука
Промоутер Том Леффлер, який представляє інтереси боксера першої середньої ваги Сергія Богачука (24-2, 23 KO), розповів про амбіції свого підопічного.
Цитує промоутера Boxing Scene.
"Сергій готовий битися з ким завгодно. Очікувало, що він повинен був битися з Фундорою і з Мадрімовим в грудні теж, поки той не захворів чи не отримав травму. Так що йому не пощастило з суперниками, які відмовилися від бою.
Він один з найактивніших в дивізіоні, так що він вийде на грандіозні бої в червні або липні. Або ми виставимо його в одному з наших шоу, щоб він залишався активним і захищав свою першу позицію в рейтингу WBC", – заявив Леффлер.
Наступний бій Богачук проведе з переможцем бою тимчасового чемпіона Вірджіла Ортіса (22−0, 21 КО) та Ісраїла Мадрімова (10−1−1, 7 КО).
Зазначимо, що у серпні українець програв бій Ортісу. Тоді, Богачук двічі відправляв суперника в нокдаун, але судді віддали перемогу американцю.
Нагадаємо, в останньому поєдинку Богачук достроково переміг британського боксера Ішмаеля Девіса. Поєдинок відбувся у грудні в андеркарті реваншу Усик – Ф'юрі.