Він готовий битися з будь-ким: промоутер – про наступного суперника Богачука

Промоутер Том Леффлер, який представляє інтереси боксера першої середньої ваги Сергія Богачука (24-2, 23 KO), розповів про амбіції свого підопічного.

Цитує промоутера Boxing Scene.

"Сергій готовий битися з ким завгодно. Очікувало, що він повинен був битися з Фундорою і з Мадрімовим в грудні теж, поки той не захворів чи не отримав травму. Так що йому не пощастило з суперниками, які відмовилися від бою.

Він один з найактивніших в дивізіоні, так що він вийде на грандіозні бої в червні або липні. Або ми виставимо його в одному з наших шоу, щоб він залишався активним і захищав свою першу позицію в рейтингу WBC", – заявив Леффлер.