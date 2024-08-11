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Чемпіон Бокс

Богачук програв Ортісу, двічі відправивши суперника в нокдаун

Станіслав Лисак — 11 серпня, 07:09
Богачук програв Ортісу, двічі відправивши суперника в нокдаун

Український боксер Сергій Богачук (24-2, 23 KO) поступився американцю Вірджілу Ортісу (22-0, 21 KO) у бою за титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC у першій середній вазі (до 69,9 кг).

Поєдинок пройшов усю дистанцію в 12 раундів та завершився перемогою рішенням більшості суддів: 113-113, 114-112, 114-112.

Зазначимо, що українець двічі відправив суперника в нокдаун протягом поєдинку. Богачук змусив Ортіса встати на коліно вже в першому раунді. Спочатку рефері не зарахував нокдаун, однак після відеоповтору рішення судді було змінено.

У восьмому раунді Вірджіл знову опинився в нокдауні.

Зазначимо, що бій Богачук – Ортіс відбувся на Ultra Arena в Mandalay Bay в Лас-Вегасі.

Сергій Богачук

Сергій Богачук

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