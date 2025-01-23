WBC визначила наступного суперника Богачука

Український боксер Сергій Богачук (25-2, 24 КО) буде битися з переможцем бою тимчасового чемпіона Вірджіла Ортіса (22−0, 21 КО) та Ісраїла Мадрімова (10−1−1, 7 КО).

Про це повідомляє Всесвітня боксерська рада (WBC).

Богачук виграв фінальний елімінатор і Рада призначила українця наступним суперником для "тимчасового чемпіона". Переможець двобою зможе претендувати на головний пояс.

Поєдинок між тимчасовим чемпіоном Ортісом та Мадрімовим відбудеться 22 лютого.

Зазначимо, що у серпні українець програв бій Ортісу. Тоді, Богачук двічі відправляв суперника в нокдаун, але судді віддали перемогу американцю.

Нагадаємо, в останньому поєдинку Богачук нокаутував британця Ішмаеля Девіса