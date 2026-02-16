Мені подобається ця ідея: Воррен хоче побачити третій бій Ф'юрі з Усиком

Френк Воррен, промоутер колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф'юрі, заявив, що хоче побачити третій бій британця з Олександром Усиком.

Про це він розповів під час пресконференції, яка була присвячена бою Тайсона з росіянином Арсланбеком Махмудовим.

"Я б хотів знову побачити його з Усиком. Я б хотів знову побачити цей бій. Це були чудові бої. Мені також подобається ідея його бою з переможцем поєдинку між Фабіо Вордлі та Даніелем Дюбуа. Всі вони захопливі. Бокс у надважкій вазі зараз дуже хороший. А це ніби іскра. Коли Тайсон Ф'юрі вийде на бій на стадіоні Тоттенгема у квітні, ми побачимо фантастичний виступ, і після цього перед ним будуть відкриті всі можливості", – сказав Воррен.

Зазначимо, що британець двічі поступався Усику – спочатку в битві за абсолют, а згодом і в реванші. То були перші поразки Ф'юрі в кар'єрі, після чого він оголосив про завершення кар'єри.

На початку 2026 року "Циганський король" заявив, що повертається. Британський боксер битиметься з росіянином Арсланбеком Махмудовим 11 квітня.