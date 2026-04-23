Він уміє бити: Гірн – про шанси Верховена у поєдинку з Усиком

Олександр Булава — 23 квітня 2026, 19:20
Едді Гірн поділився думками про поєдинок Олександра Усика (24-0. 15 КО) проти легендарного кікбоксера Ріко Верховена.

Про це він розповів у коментарі The Ring.

"Треба бути трохи відірваним від реальності, щоб думати, що ти можеш прийти в іншу дисципліну і перемогти там найкращого P4P-бійця. Але єдиний спосіб перемогти в такій ситуації – це якраз бути трохи відірваним від реальності.

Ріко на 100% вірить, що може не просто вийти туди, а й побити Усика та нокаутувати його, так? А він уміє бити, він великий, сильний хлопець, у нього хороша база.

Але після того, що сталося в бою Френсіса Нганну проти Тайсона Ф'юрі, я вже ніколи не скажу, що людина з іншої бойової дисципліни не може прийти й нав'язати конкуренцію, бо я думав, що в Нганну взагалі немає жодного шансу.

А в підсумку я вважав, що він той бій виграв. Тобто він же відправив Ф'юрі в нокдаун. Такі стилі просто інші. І якщо Ріко діятиме нестандартно, думаю, певного успіху він може досягти. Але я не думаю, що він здатен перемогти.

Проте сам він у це вірить. Це людина, яка є одним із найвидатніших кікбоксерів усіх часів. У нього хороша база. Він уміє боксувати", – сказав Гірн.

Зазначимо, що бій відбудеться 23 травня у Єгипті. На кону стоятиме чемпіонський пояс WBC.

Напередодні майбутні суперники провели першу спільну пресконференцію та битву поглядів. На цьому заході нідерландець назвав свої переваги над українським боксером.

