Гірн: Туркі хоче реваншу між Дюбуа та Джошуа

Едді Гірн, промоутер ексчемпіона у надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) заявив, що Туркі Аль аш-Шейх хоче реваншу після поразки британця у поєдинку проти Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO).

Про це він розповів на YouTube-каналі "Talk Sport".

"Його високоповажність хоче реваншу (Туркі – прим.). Ей Джей завжди буде хотіти реваншу, тому що він боєць, і Даніель Дюбуа теж готовий на реванш. Для нього це найбільший бій. Я сказав Ей Джею: На тобі не видно слідів бою, але ти отримав у підборіддя. Ми не повернемося до роботи за 10-12 тижнів. Тобі потрібен відпочинок. Тобі потрібно одужати", – сказав Гірн.

Нагадаємо, Дюбуа здобув третю поспіль перемогу, вперше захистив чемпіонський пояс і тепер може претендувати на поєдинок із переможцем реваншу між Олександром Усиком та його земляком Тайсоном Ф'юрі. Цей бій запланований на 21 грудня.

Для Джошуа це четверта поразка в кар'єрі. Раніше він поступався двічі Усику (2021, 2022 роки), а також одного разу мексиканцеві Енді Руїсу (2019 рік).

Раніше Гірн заявив, що вперше бачив Ентоні Джошуа таким побитим у бою.