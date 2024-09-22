Це був пекельний бій: Гірн – про поразку Джошуа від Дюбуа

Едді Гірн, промоутер ексчемпіона у надважкій вазі Ентоні Джошуа, пояснив результат бою з володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа.

Цитує Гірна Metro.

"Це був пекельний бій, пекельна боротьба, і, незважаючи на все, Деніел заслуговує на велику похвалу, тому що це був його королівський вечір. Отримавши звання тимчасового чемпіона, я вважаю, що він став справжнім чемпіоном світу. Вперше за всю кар’єру я бачив Джошуа таким побитим. Він дворазовий чемпіон світу, провів 13 чемпіонських боїв, але це єдиний раз, коли його побили по-справжньому. Джошуа був побитий настільки, що навіть не міг встати", – сказав Гірн.

Нагадаємо, Дюбуа здобув третю поспіль перемогу, вперше захистив чемпіонський пояс і тепер може претендувати на поєдинок із переможцем реваншу між Олександром Усиком та його земляком Тайсоном Ф'юрі. Цей бій запланований на 21 грудня.

Для Джошуа це четверта поразка в кар'єрі. Раніше він поступався двічі Усику (2021, 2022 роки), а також одного разу мексиканцеві Енді Руїсу (2019 рік).