Швидко вирішилось: Гутцайт – про скандальне затримання Усика в аеропорту Кракова

Президент НОК України Вадим Гутцайт запевнив, що під час затримання чемпіона WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (22-0, 14 КО) в аеропорту Кракова не було скандалу.

Слова Гутцайта наводить портал Sport-Express.

"Я не знаю, що там було конкретно. Це потрібно питати в самого Усика. Наскільки мені відомо, там не було скандалу. Лише непорозуміння, і воно швидко вирішилось".

17 вересня польська поліція затримала Усика в аеропорту Кракова. У мережі майже відразу виникло кілька версій того, що сталося. Буквально через кілька годин президент України Володимир Зеленський повідомив, що боксера відпустили, а Усик подякував йому за сприяння у вирішенні ситуації.

Авторитетний американський спортивний телеканал ESPN стверджував, що Усика затримали разом із тренером Сергієм Лапіним. У свою чергу промоутер Олександр Красюк повідомив, що насправді боксер був у компанії товариша-тезки.

Як стало відомо пізніше, Усик сам відмовився сідати на літак, бо його товариша не пустили на борт нібито за неадекватну поведінку.