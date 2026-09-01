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Катерина Усик показала атмосферні фото з Олександром та дітьми під час відпочинку в Іспанії

Богдан Войченко — 1 вересня 2026, 01:30
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Катерина Усик показала атмосферні фото з Олександром та дітьми під час відпочинку в Іспанії

Дружина українського чемпіона з боксу Олександра Усика Катерина поділилася новою сімейною фотосесією з відпочинку в Іспанії.

На свіжих кадрах подружжя постало у дуже теплій та романтичній атмосфері. На одному з фото Олександр і Катерина ніжно цілуються, демонструючи свої почуття навіть після багатьох років разом.

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Також Катерина показала зворушливі моменти Усика з дітьми. Зокрема, боксер позував зі своєю молодшою донькою Марією, а на іншому кадрі провів час з одним із синів.

Фотосесію доповнили сонячні пейзажі Іспанії, море та мальовничі локації. Завдяки цьому серія знімків вийшла максимально теплою та сімейною.

Нагадаємо, напередодні Катерина Усик потішила підписників романтичною публікацією з чоловіком.

Раніше повідомлялося, що дружина боксера поділилася ефектними знімками з водного скутера.

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