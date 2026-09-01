Катерина Усик показала атмосферні фото з Олександром та дітьми під час відпочинку в Іспанії
Дружина українського чемпіона з боксу Олександра Усика Катерина поділилася новою сімейною фотосесією з відпочинку в Іспанії.
На свіжих кадрах подружжя постало у дуже теплій та романтичній атмосфері. На одному з фото Олександр і Катерина ніжно цілуються, демонструючи свої почуття навіть після багатьох років разом.
Також Катерина показала зворушливі моменти Усика з дітьми. Зокрема, боксер позував зі своєю молодшою донькою Марією, а на іншому кадрі провів час з одним із синів.
Фотосесію доповнили сонячні пейзажі Іспанії, море та мальовничі локації. Завдяки цьому серія знімків вийшла максимально теплою та сімейною.
Нагадаємо, напередодні Катерина Усик потішила підписників романтичною публікацією з чоловіком.
Раніше повідомлялося, що дружина боксера поділилася ефектними знімками з водного скутера.