Катерина Усик показала атмосферні фото з Олександром та дітьми під час відпочинку в Іспанії

Дружина українського чемпіона з боксу Олександра Усика Катерина поділилася новою сімейною фотосесією з відпочинку в Іспанії.

На свіжих кадрах подружжя постало у дуже теплій та романтичній атмосфері. На одному з фото Олександр і Катерина ніжно цілуються, демонструючи свої почуття навіть після багатьох років разом.

Читайте також : Фото Магучіх подякувала за підтримку та показала атмосферні фото зі змагань у Гайльбронні

Також Катерина показала зворушливі моменти Усика з дітьми. Зокрема, боксер позував зі своєю молодшою донькою Марією, а на іншому кадрі провів час з одним із синів.

Фотосесію доповнили сонячні пейзажі Іспанії, море та мальовничі локації. Завдяки цьому серія знімків вийшла максимально теплою та сімейною.

Нагадаємо, напередодні Катерина Усик потішила підписників романтичною публікацією з чоловіком.

Раніше повідомлялося, що дружина боксера поділилася ефектними знімками з водного скутера.