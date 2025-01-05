Він – жорсткий хлопець: екссуперник Льюїса та Формана відреагував на можливе повернення Кличка на ринг

Відомий у минулому американський боксер хевівейту Шеннон Бріггз (60-6-1, 53 КО) вважає, що Володимир Кличко дійсно може повернутися на професійний ринг.

Його слова цитує Sky Sports.

"Немає нічого неможливого. Як ми знаємо, людство робило чудові речі. Кличко дуже жорсткий хлопець. Стати чемпіоном світу в суперважкій вазі і боротися за свою країну на війні, коли гине так багато людей – це ознака справжнього чемпіона, справді сильної людини. Це здорово для боксу. Не секрет, що я хотів би побитися з ним. Ви можете взяти старий автомобіль та відремонтувати його. Ви можете поставити нові колеса, нові запалювання свічки, новий акумулятор, і цей автомобіль буде їхати як новий. Це правда. Я це відчуваю на собі. Все можливе. Ти можеш повернути час назад. Вік більше не відіграє ролі", – сказав Брігзз.

За кар'єру Шеннон бився з іменитими боксерами: Джорж Форман, Леннокс Льюїс, Султан Ібрагімов, Джаміль Маклайн та Віталій Кличко.

Нагадаємо, раніше на можливе повернення Кличка відреагував чемпіон WBC, WBA, WBO, IBO у надважкій вазі Олександр Усик, а Тайсон Ф'юрі взагалі назвав його дідом, втім, не виключив бою проти нього, якщо йому запропонують гроші.

Також голова управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль аш-Шейх знову виявив бажання організувати бій для української легенди світового боксу.

Нагадаємо, що Володимир Кличко не боксував з квітня 2017 року, коли він програв бій Ентоні Джошуа. А перед цим, 28 листопада 2015 року, Ф'юрі здобув перемогу над Кличко одноголосним рішенням суддів 115:112, 115:112, 116:111.