Колишні суперники Усика стануть спеціальними гостями на боксерському шоу росіян

Колишні чемпіони світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) та Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) стануть спеціальними гостями вечора боксу, який пройде 2 липня в Стамбулі.

Про це повідомила пресслужба міжнародної боксерської асоціації (IBA), яку очолює росіянин Умар Кремльов.

Турнір носить назву Betcity IBA.Pro 7. Головною його подією має стати бій олімпійського чемпіона Альберта Батиргазієва, який захищатиме одразу два титули в поєдинку з британцем Джеймсом Діккенсом.

На бійцівському вечорі, окрім боїв з професійного боксу, будуть і поєдинки на голих кулаках під егідою IBA Bare Knuckle.

Також почесними гостями вечора стануть ексчемпіон WBA, WBO, IBF у напівважкій вазі Сергій Ковальов, ексчемпіон WBO у важкій вазі Шеннон Бріггз, а також претендент на титул чемпіона світу за версією WBC у важкій вазі британець Дерек Чісора (36-13, 23 КО).

Зазначимо, що Дерек Чісора на початку грудня відвідував Москву та написав, що йому приємно повернутися до столиці Росії.

Нагадаємо, у ніч з 27 на 28 червня на Charles Koch Arena в американському місті Вічіто, штат Канзас, відбувся вечір боксу, де головною подією був бій ексчемпіона світу у суперважкій вазі Деонтея Вайлдера (43-4-1, 39 КО) проти Тіррелла Герндона (24-5, 15 КО).