Американський ексчемпіон радить Ф’юрі відмовитися від бою з Усиком

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Шеннон Бріггс вважає, що у Тайсона Ф’юрі немає шансів перемогти Олександра Усика у їхньому третьому поєдинку.

Його коментар публікує Seconds Out.

Бріггс заявив, що краще для Ф’юрі обрати іншого суперника.

"Зараз краще, щоб це був Джошуа, бо Усик – непереможний. Він у феноменальній формі, і він може й надалі залишатися в боксі, якщо тільки сам не захоче піти", – заявив американець.

За словами Брігса, у можливому поєдинку із Джошуа "Циганський король" матиме перевагу у впевненості. Також Шеннон відзначив хорошу фізичну форму Тайсона Ф’юрі.

Раніше повідомлялося, що Бріггс буде серед спеціальних гостей на боксерському шоу росіян.