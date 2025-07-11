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Американський ексчемпіон радить Ф’юрі відмовитися від бою з Усиком

Андрій Мошкун — 11 липня 2025, 19:46
Американський ексчемпіон радить Ф’юрі відмовитися від бою з Усиком
Getty Images

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Шеннон Бріггс вважає, що у Тайсона Ф’юрі немає шансів перемогти Олександра Усика у їхньому третьому поєдинку.

Його коментар публікує Seconds Out.

Бріггс заявив, що краще для Ф’юрі обрати іншого суперника.

"Зараз краще, щоб це був Джошуа, бо Усик – непереможний. Він у феноменальній формі, і він може й надалі залишатися в боксі, якщо тільки сам не захоче піти", – заявив американець.

За словами Брігса, у можливому поєдинку із Джошуа "Циганський король" матиме перевагу у впевненості. Також Шеннон відзначив хорошу фізичну форму Тайсона Ф’юрі.

Раніше повідомлялося, що Бріггс буде серед спеціальних гостей на боксерському шоу росіян.

Шеннон Бріггс Олександр Усик Тайсон Ф'юрі

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