Обрав сильнішого: Постол порівняв Усика та Кличка

Український боксер Віктор Постол (33-5, 13 КО) розповів, хто для нього є крутішим бійцем – Володимир Кличко (64-5, 53 КО) чи Олександр Усик (24-0, 15 КО).

Своєю думкою він поділився в інтерв'ю Sport-express.

42-річний спортсмен зізнався, що його кумиро завжди був і буде Кличко-молодший.

"Зрозуміло, що зараз Усик боксер високого класу, триразовий абсолют та усе інше... Однак у ті часи, коли я зростав, Володимир був для мене легендою й, повторюся, є легендою нині", – заявив Постол.

Також Віктор оцінив ймовірність повернення Володимира у професійний ринг. Кличко-молодший прагне стати найстаршим чемпіоном світу.

Натомість Усик досі чекає офіційного призначення свого наступного двобою. Олександр вже висловлював своє бажання побитись із Деонтеєм Вайлдером.

Відзначимо, що наступний бій Постола може відбутись вже на початку квітня 2026 року. Про це заговорив сам боксер.

Востаннє українець боксував у жовтні 2025-го, коли здолав іспанця Алехандро Мойю за одноголосним рішенням суддів: 98-93, 97-93 та 100-90.