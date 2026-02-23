У 42 роки будує чемпіонські плани: Постол анонсував своє повернення у ринг

Український боксер Віктор Постол (33-5, 12 КО) висловився з приводу свого наступного поєдинку.

Його цитує Sport-express.ua.

"Iceman" розповів, що наразі ведуться перемовини щодо його повернення у ринг, яке може відбутись 4 квітня у Броварах. Зазначається, що двобій погоджено вже на 50%.

Якщо все вдасться, то навесні 2026-го Постол захищатиме титул IBO International. Суперник наразі невідомий.

Відзначимо, що промоутер Spartabox Faniian Promotions Ігор Фаніян вже підтверджував, що камбек Постола у профі-ринг відбудеться у квітні цього року.

Також 42-річний боєць зізнався, що чує багато звернень від людей, які просять його повішати рукавички на цвях.

"Мені багато хто каже: "Досить. Навіщо воно тобі потрібно?". Я розумію, що довго вже не зможу боксувати, бо вік дається взнаки, але маю сили та бажання. Дай Боже, гарно захистити цей пояс й у наступному бою поборотися за повноцінний титул чемпіона світу. Не будемо забігати наперед, але у планах ще два поєдинки. Коли я вже остаточно вирішу, що мені досить, то усім скажу про це й дам знати", – сказав Постол.

Українець виходив на ринг у жовтні 2025-го, коли переміг за одноголосним рішенням суддів (98-93, 97-93 та 100-90) іспанця Алехандро Мою.

Це був другий двобій для Постола за 2025-й рік. До цього він у січні здолав Андреаса Рамона Техаду. Востаннє Віктор поступався супернику у липні 2023-го, коли програв домініканцю Елвісу Родрігесу.