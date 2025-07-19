Мені, тобі і про запас: Усика спіймали за крадіжкою під час автограф-сесії

Під час однієї з автограф-сесій перед боєм із Деніелем Дюбуа, Олександр Усик вкотре нагадав усім, що в нього не тільки залізна воля, а й чудове почуття гумору.

Камери зафіксували веселий момент: підписавши офіційну програму поєдинку, Усик раптом прихопив ще три примірники й швиденько передав їх комусь зі своєї команди.

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Усе це відбувалося на очах присутніх, які одразу почали сміятися. Сам Усик не зміг встояти, щиро посміявшись, наче школяр, якого застали на пустощах.

Кумедний епізод блискавично розлетівся соцмережами, ставши хітом.

Вже сьогодні вночі Олександр проведе черговий поєдинок, в якому він зустрінеться у реванші із Даніелем Дюбуа. Бій пройде на легендарному стадіоні Вемблі.

"Чемпіон" проводить для вас онлайн-марафон усіх найцікавіших подій тижня напередодні головного поєдинку року.

Напередодні стало відомо, хто виконає гімн України перед боєм Усик – Дюбуа.