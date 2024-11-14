Ексчемпіон світу: Чухаджян багато влучав по Еннісу

Колишній чемпіон світу Пол Маліньяджі вважає, що Карен Чухаджян (24-3, 13 КО) добре показав себе у бою з Джароном Еннісом (33-0, 29 КО).

Його слова цитує ProBox.

"Цього разу був один із таких поєдинків, який можна назвати складним. Реально там було складно виглядати добре.

Енніс дійсно не виглядав відмінно проти Чухаджяна ще в першому бою. Чухаджян, напевно, виступив цього разу ще краще. Часом "Бутс" надто багато пропускав.

Єдина критика, яка в мене є, я думаю, що Джарон недостатньо креативний. Він дуже руйнівний, дуже видовищний боєць, і він боєць світового класу. Це не те, що він раптом перестав відноситися", – сказав Маліньяджі.