Ексчемпіон світу: Чухаджян багато влучав по Еннісу
Колишній чемпіон світу Пол Маліньяджі вважає, що Карен Чухаджян (24-3, 13 КО) добре показав себе у бою з Джароном Еннісом (33-0, 29 КО).
Його слова цитує ProBox.
"Цього разу був один із таких поєдинків, який можна назвати складним. Реально там було складно виглядати добре.
Енніс дійсно не виглядав відмінно проти Чухаджяна ще в першому бою. Чухаджян, напевно, виступив цього разу ще краще. Часом "Бутс" надто багато пропускав.
Єдина критика, яка в мене є, я думаю, що Джарон недостатньо креативний. Він дуже руйнівний, дуже видовищний боєць, і він боєць світового класу. Це не те, що він раптом перестав відноситися", – сказав Маліньяджі.
Статистику ударів їхнього бою можна переглянути ТУТ. Слова Карена після поразки доступні в цій новині.
Нагадаємо, що для них це була друга особиста зустріч. Боксери провели перший бій на початку 2023 року. Тоді Карен став першим за 6 років суперником Джарона, який протримався 12 раундів, але всі три судді віддали перемогу американцю.