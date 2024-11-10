Українець Чухаджян прокоментував поразку Еннісу в бою за чемпіонський титул

Український боксер Карен Чухаджян (24-3, 13 КО) не зумів виділити головної причини поразки від Джарона Енніса (33-0, 29 КО). Він зазначив, що чудово підготувався до поєдинку, але його суперник занадто чудовий.

Його слова цитує FigthHubTV.

"Я виконав свою домашню роботу, але цього виявилося недостатньо для того, щоб його побити. Він справжній чемпіон. Я бажаю йому… Мені не треба йому щось бажати, він став беззаперечним у цьому. Він занадто гарний у напівсередній вазі.

Зміни після першого бою? Я завдав більше ударів і приймав більше ударів. Я не знаю. Я залишу це своєму тренеру та боксерському аналітику.



Рішення суддів? Я так втомився, що не почув рахунок", – сказав Карен.