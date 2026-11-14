Непереможений чемпіон впевнено назвав фаворита бою Мейвезер – Гарсія

Володар поясів WBA та WBO у першій середній вазі Джарон Енніс (36-0, 32 КО) поділився думками щодо можливого протистояння Флойда Мейвезера (50-0, 27 КО) та Раяна Гарсії (26-2, 21 КО).

Свого фаворита він назвав у коментарі YSM Sports Media.

"Навіть не питай мене про таке. Флойд без варіантів. Мейвезер у будь-який день тижня. Навіть якщо йому вже 50. Люди просто не розуміють: чувак досі на тренуваннях. Він постійно тримає форму, постійно в залі. Я за Флойда на всі сто", – сказав Енніс.

Раніше Гарсія анонсував очне протистояння з Мейвезером. Він заявив, що розділить ринг з колишнім чемпіоном світу у п'яти категоріях 6 лютого в Лас-Вегасі.

Зазначимо, що Флойд востаннє проводив офіційний поєдинок у серпні 2017 року. Тоді він здолав Конора Макгрегора технічним нокаутом у десятому раунді.

Чинний чемпіон WBC у напівсередній вазі бився 12 вересня. Американець здолав Конора Бенна вже у другій трихвилинці.