Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Енніс – Чухаджян: статистика ударів бою

Руслан Травкін — 10 листопада 2024, 07:55
Енніс – Чухаджян: статистика ударів бою
Скріншот

Український боксер Карен Чухаджян (24-3, 13 КО) поступився американцю Джарону Еннісу (33-29, КО).

Аналітичний портал CompuBox оприлюднив статистику ударів поєдинку.

Чемпіона IBF у напівсередній вазі викинув загалом 730 (224 точні) ударів. Українець менше – 522 (173).

Джарон був мінімально кращим за влучними джебами – 47 проти 45. За силовими ударами його перевага була більш відчутна –177 проти 128.

Судді одноголосним рішенням віддали перемогу представнику США: 119:107, 117:109, 116:110.

Бокс Карен Чухаджян Джарон Енніс

Карен Чухаджян

Енніс після перемоги над Чухаджяном отримав пораду від Кроуфорда
Проявив характер і змусив чемпіона нервувати: Чухаджян рішенням суддів програв Еннісу
Енніс – Чухаджян 2: усе про бій за титул IBF у напівсередній вазі
Енніс пообіцяв нокаутувати Чухаджяна
Нокаут у другій половині бою: американський тренер спрогнозував результат поєдинку Чухаджяна з Еннісом

Останні новини