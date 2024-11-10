Енніс – Чухаджян: статистика ударів бою

Український боксер Карен Чухаджян (24-3, 13 КО) поступився американцю Джарону Еннісу (33-29, КО).

Аналітичний портал CompuBox оприлюднив статистику ударів поєдинку.

Чемпіона IBF у напівсередній вазі викинув загалом 730 (224 точні) ударів. Українець менше – 522 (173).

Джарон був мінімально кращим за влучними джебами – 47 проти 45. За силовими ударами його перевага була більш відчутна –177 проти 128.

Судді одноголосним рішенням віддали перемогу представнику США: 119:107, 117:109, 116:110.