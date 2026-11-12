Оголошено об'єднавчий бій у першій середній вазі за три чемпіонські титули

Володар поясів WBA та WBO у першій середній вазі Джарон Енніс (36-0, 32 КО) проведе поєдинок проти чемпіона світу за версією IBF Джоша Келлі (19-1-1, 9 КО).

Про це оголосила промоутерська компанія Matchroom Boxing.

Їхнє очне протистояння відбудеться наприкінці зими. Боксери визначатимуть сильнішого 27 лютого 2027 року на State Farm Arena в Атланті.

Зазначимо, що "Бутс" востаннє бився в червні, коли переміг Ксандера Заяса. Він здолав пуерториканця технічним нокаутом у сьомому раунді.

Келлі став чемпіоном IBF у січні, перемігши Бахрама Муртазалієв рішенням більшості суддів. У липні британець захистив титул у поєдинку проти Каойміна Аг'ярко (18-1, 7 КО).

Нагадаємо, що титул WBC наразі належить Себастьяну Фундорі. Раніше Енніс заявляв, що саме Джош є найнебезпечнішим його суперником у дивізіоні.