Джейк Пол анонсував бій у Дубаї

Американський боксер та одіозний блогер Джейк Пол (12-2, 7 КО) анонсував свій наступний бій, який відбудеться 24 грудня в Дубаї.

Про це він розповів у соцмережі "Х".

Його суперник наразі невідомий.

"Усе, чого я хочу на Святвечір – це бокс у Дубаї.

Я роками доводив людям, що вони помилялися, ризикував і кидав собі виклик у боях проти суперників, з якими, як усі вважали, я ніколи не наважуся вийти на ринг. Ніщо з того, що сталося, не похитнуло мою віру в себе чи в те, до чого я прагну.

Я голодний до перемог, як ніколи, і у четвер, 24 грудня, я повертаюся на ринг у Дубаї, щоб розпочати наступний розділ своєї подорожі.

Дубай – це місто, яке мислить масштабно, руйнує кордони й не вірить в обмеження. Це саме те місце, де я хочу зробити свій камбек. У нас є чимало кандидатів – подивимося, хто з них підпише контракт. З Різдвом, Дубаю! До вас їде Санта Пол, і хтось обов'язково опиниться в нокауті", – написав Пол.