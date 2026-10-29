Джейк Пол анонсував бій у Дубаї
Американський боксер та одіозний блогер Джейк Пол (12-2, 7 КО) анонсував свій наступний бій, який відбудеться 24 грудня в Дубаї.
Про це він розповів у соцмережі "Х".
Його суперник наразі невідомий.
"Усе, чого я хочу на Святвечір – це бокс у Дубаї.
Я роками доводив людям, що вони помилялися, ризикував і кидав собі виклик у боях проти суперників, з якими, як усі вважали, я ніколи не наважуся вийти на ринг. Ніщо з того, що сталося, не похитнуло мою віру в себе чи в те, до чого я прагну.
Я голодний до перемог, як ніколи, і у четвер, 24 грудня, я повертаюся на ринг у Дубаї, щоб розпочати наступний розділ своєї подорожі.
Дубай – це місто, яке мислить масштабно, руйнує кордони й не вірить в обмеження. Це саме те місце, де я хочу зробити свій камбек. У нас є чимало кандидатів – подивимося, хто з них підпише контракт. З Різдвом, Дубаю! До вас їде Санта Пол, і хтось обов'язково опиниться в нокауті", – написав Пол.
Нагадаємо, що у своєму останньому поєдинку, який відбувся 20 грудня 2025 року Джейк програв нокаутом у 6-му раунді Ентоні Джошуа. До цього він ще тричі побував у нокдауні. У бою американець зламав щелепу та переніс дві операції.
У травні 2026-го одіозний шоумен припускав, що може закінчити кар'єру.
Влітку цього року Пол неоднозначно відповів на те, чи буде ще проводити поєдинки проти олімпійських чемпіонів, які виступають у гевівейті, після двобою проти Ей Джея.