Дружина Ф'юрі розповіла, чому могла покинути Тайсона: Він хотів покінчити життя самогубством

Дружина Тайсона Ф'юрі розповіла про те, як їхня велика родина могла розвалитися через поведінку чоловіка.

Про особисте життя вона розповіла в інтерв'ю Great Company with Jamie Laing.

Періс зазначила, що декілька разів у неї з'являлася думка про те, аби піти від зіркового боксера, який зловживав алкоголем та іншими речовинами. Через це їй довелося рано вкладати дітей спати, аби вони не бачили батька у такому стані.

"Так, я хотіла піти. Було кілька разів, коли Тайсон випивав. Я була молодою жінкою. Я була вдома. У мене були маленькі діти, я була вагітна, тому мої гормони були не в порядку. Розумієте, про що я? Я намагалася робити все, що могла, але в мене не виходило. І я намагалася триматися", – сказала Періс.

Кохана британського супертяжа додала, що Тайсон приходив додому у сльозах, переживав депресію та навіть хотів покінчити життя самогубством.

"Тож слава Богу, що він завжди шкодив лише собі. Він приходив додому в сльозах. Він був у депресії. Він хотів покінчити життя самогубством. І це була його відповідальність, але мене це засмучувало. І були моменти, коли я дивилася і думала, що не можу з цим впоратися. Я не хочу з цим миритися. Але, знаєте, типу "бути разом і в радості, і в горі", – відповіла обраниця колишнього чемпіона світу.

Однак її любов до чоловіка зберегла їх шлюб. Періс зізналась, що якби тоді пішла, то невідомо, що було б з Ф'юрі зараз.

Нагадаємо, що майбутнє подружжя познайомилося у ранньому віці, коли Періс було 15 років, а Тайсону – 17. Восени 2008-го, після двох років зустрічань, вони таки одружилися. Пара виховує сімох дітей.

У ніч проти 12 квітня Ф'юрі повернувся у ринг із перемоги над Арсланбеком Махмудовим, якого здолав за рішенням суддів. Після чого кинув виклик Ентоні Джошуа, який повернеться на ринг 25 липня 2026 року.