Сідей спрогнозував результат бою Усик — Ф'юрі

Україно-канадський боєць UFC Сергій Сідей вважає, що чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик (21-0, 14 КО) переможе володаря титулу WBC у суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) за рішенням суддів.

Про це він розповів у коментарі для NV.

"Усик буде абсолютним чемпіоном. Один із моїх улюблених боксерів. Я думаю, що він переможе рішенням суддів", — сказав Сідей.

Нагадаємо, бій Усик — Ф'юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Напередодні в Ер-Ріяді сталася сутичка між командами боксерів, в якій постраждав Джон Ф'юрі.

Також нещодавно стало відомо, що Усик та Ф'юрі отримають рекордні гонорари за бій — понад 100 мільйонів.