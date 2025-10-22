Українець знявся з поєдинку UFC через травму

Українець Сергій Сідей (12-2) знявся з UFC 322, який відбудеться 15 листопада на арені Madison Square Garden в Нью-Йорку.

Про це повідомив боєць в Instagram.

Сідей не зможе взяти участь у поєдинку проти американця Малкольма Веллмейкера через травму.

"Мені боляче це писати, але, на жаль, змушений знятися зі свого бою 15 листопада на UFC 322 через важкий вивих плеча, отриманий під час тренування.

Прошу вибачення у свого суперника і сподіваюся, що ти все ж отримаєш можливість виступити на цьому турнірі.

Я був дуже схвильований цією нагодою, але, мабуть, цього разу так просто не судилося. Зроблю все можливе, щоб швидко відновитися й повернутися якомога скоріше. Дякую всім за підтримку і добрі слова", – написав Сідей.